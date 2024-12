Suurepärased põhjused, miks iga päev õues jalutada

Kõndimine on üks lihtsamaid ja tervislikumaid viise oma keha ja vaimu heaks midagi teha. Looduses viibimine rahustab, turgutab ja parandab üldist enesetunnet. Pole tähtis, milline ilm on – natuke õues liikumist muudab sind kindlasti energilisemaks ja õnnelikumaks. Allpool on kirjas põhjused, mis innustavad sind kohe saapaid jalga tõmbama ja õue minema.