Naine läbis teist korda ohtliku protseduuri: ilus keha on seda riski väärt

«Selleks, et saavutada soovitud tulemus, on tavaliselt vaja kahte BBL-i,» selgitas Black hiljutises TikToki videos, mida on vaadanud üle 113 000 inimese. «Suur osa rasvast, mis süstitakse tuharatesse, kaob – mõnikord isegi kuni 50 protsenti või rohkem.»

Scarlet väidab, et asi pole trendide järgimises, vaid lõikused on teinud ta enesetunde nii füüsiliselt kui ka vaimselt paremaks. «Need operatsioonid on mind tohutult aidanud ja ma ei kahetse midagi,» on ta öelnud.