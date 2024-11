Nende nippide abil saad oma eluiga kõvasti pikemaks venitada

«Lisaks geenidele on epigenoom, mis reguleerib geenide aktiivsust. Võib mõelda, et geenid on nagu klaveriklahvid ja epigenoom on mängija, kes otsustab, milliseid klahve vajutada,» selgitas Burzler. See, kas meloodia on harmooniline või kaootiline, oleneb epigenoomi kvaliteedist. Näiteks krooniline stress võib epigenoomi negatiivselt mõjutada.