VÕLUNIPP LAPSEPÕLVEST See lihtne soe jook aitab paremini uinuda

Korralik ööuni on väga oluline, et püsida erksana ja uueks algavaks päevaks valmis olla. Kui aga kuulud nende inimeste hulka, kellel on raske piisavalt magada ja õhtune uinumine ei tule kergelt, on ekspert paljastanud ühe viisi, mis tasub järele proovimist ja võib aidata.

Detox to Glow autor Sabrina Bava soovitab 90 minutit enne magamaminekut juua sooja piima kaneeliga. Kasutada võib nii taimset piimajooki kui lehmapiima, sest suurem ülesanne selles unenipis on justnimelt kaneelil.

See meetod on tuntud lapsepõlvest, kui vanaemad andsid lastelastele parema une jaoks kuuma piima meega. Teadus pole selle meetodi usaldusväärsust veel kinnitanud, aga kaneeli lisamisel on küll mõned eelised. Mirrori sõnul on kaneelil looduslikud lihaseid lõõgastavad omadused, mis võivad aidata hõlpsamalt uinuda. Lisaks arvatakse, et kuum piim soojendab keha seestpoolt, tekitades hubasust ja mugavustunde. Lisaks on piim rikas aminohappe trüptofaani poolest, mis vastutab unetsükli reguleerimiseks vajaliku serotoniini ja melatoniini tootmise eest.