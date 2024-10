«Just see oli moenädala kõrghetk!» Seda lauset kostis mitme esirea moeeksperdi suust pärast seda, kui lõppes Kirill Safonovi etendus. Moemaitsed on mõistagi erinevad ja vaatamist-vaimustumist jagus kõigile, kuid nüüd ajame juttu justnimelt silueti suurmeistri Kirill Safonoviga!

Kui peaks ühe sõnaga kirjeldama Kirill Safonovi loomingut, siis see sõna oleks – vapustav. Vestlesime moekeiser Kirill Safonoviga vahetult pärast moelavalt mahaastumist. Vaata etendust ja kuula Kirilli kuldaväärt moesoovitusi.

Kirill, kust sa võtad sellised ideed ja sellise kire?

Sa lihtsalt elad oma kirega kaasa iga aasta ja iga päev. Ja siis need ideed kuskilt tulevad. Ega see ei ole niisama, ilmselt see on minu maailmavaade ja see, mis mu sees toimub.

Mis on selle sügise tähtsaimad moesuunad?

Ma arvan, et üks suundadest on taaskasutus. Ja samal ajal see, et tarbimine ei pea olema väga suur. Olge säästlikumad ja tarbige vaid seda, mida teil kindlasti vaja on.

Kirill Safonov tõi lavale 1930ndatest tuntud šokiroosa, mis on ideaalselt õige toon ka selle sügise raskemeelsuses ja halluses. Foto: Erlend Štaub

Millised on moevärvid?

Värvidest võin öelda nii, et kuna meie ilmad on sellised pimedad, siis tahaks alati midagi säravat ja ilusat. Näiteks sellel aastal ma tulin välja roosa värviga. Ega mina ei ole see inimene, kes selle välja mõtles. Šokiroosa tuli moodi juba 1930ndatel, mil Elsa Schiaparelli selle Pariisis välja mõtles, see oli tema moemaja brändi värv. Aga see on siiani aktuaalne ja mind see kõnetab.