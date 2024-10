Armastatud disainer tõi pisitütre esmakordselt lavale

Esimest korda oli Nora Isle'i nimifiguur, sinu armas tütar, laval.

Tegi oma lavadebüüdi. Mõtlesin, kas tulla tüdrukutega välja, aga nõudlust oli. Tundus, et kõige parem modell oleks Nora, kes võttis oma parima sõbranna kaasa.

Kui vana ta on ja kas ta kartis ka?

Ta on 9-aastane. Natuke kartis, kuna ta ei jõudnud proovi, aga nad olid kahekesi ja ma arvan, et nad said suurepäraselt hakkama.

Sa käisid just New Yorgi moenädalal maailma vallutamas, aga Tallinn Fashion Weekil olid täiesti kõik uued asjad. Mis need kõik olid?

Eks need mantlid on need, mille kohta olen siiani tagasisidet saanud, et need võiksid olla sügise- ja talvegarderoobis. Need on mõnusad, soojad ja tepitud voodriga – tekibki tunne, et tahad siin külmas Eesti talves nii-öelda tekikoti sees olla.

Kust sul see armastus roosa vastu on tulnud?

Ma ei teagi täpselt. Roosa on olnud pigem minu enda riidekapist eemal. Küll aga on see viimastel aastatel tekkinud. Eriti pärast New Yorgis käimist oli selline tunne, et pigem mitte mugavustsooni laval näidata, vaid läksin julgemaks – esitlesin tooteid, mille peale tulin alles pärast sealset show'd. See andis kindlasti julgust juurde.

Nagu oled ise öelnud, on kõik su kangad superstaarid. Millised uued kangad suutsid ära taltsutada?