Julged värvid, äkilised siluetid, isikupärased aksessuaarid ja mängulised lõiked räägivad kõik oma lugu. Publiku seas ringi vaadates oli imetleda palju – armastus moe vastu tõestab, et mood pole ainult see, mida disainerid loovad. Ja sel korral panid parimad riietujad näpu peale ka värvile, millel on kogu moemaailma kõige nooremaks muutev mõju! Vaata parimaid – kindlasti arvad ära, mis värv see on ja saad ka ise sama trikki kasutada.