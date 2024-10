Eesti oodatuim moesündmus Tallinn Fashion Week ei ole vaid disainerite paraad, vaid on lava ka iga külastaja jaoks, kes julgelt ja isikupäraselt riietudes hõrku moodi tuleb nautima. Vaata, kes moodustasid suurejoonelise moenädala esimese õhtu publiku ning vaata oma silmaga üle kõige julgemad ja atraktiivsemad moesõbrad.

Moenädala publik tõestab, et eestlased ei ole sugugi tagasihoidlikud või moehooletud, suisa vastupidi. Postimees Naise moetoimetus valis Tallinn Fashion Weeki avapäeva puhul välja tervelt 25 ülistiilset külalist! Puudu polnud julgetest lõigetest, säravatest värvidest ega ootamatutest materjalidest. Kultuurikatla tumedate seinte vahel ei oskaks küll arvata, et õues langeb temperatuur nulli poole ja päikesevalgust ei näe enam kaugeltki iga päev. Vaata, kui põnevalt inimesed oskavad end riide panna! Ja stiilipunktid ei tähenda, et peab hullult vaeva nägema - hea stiil toetab kandjat ja mis peamine - mõjub!