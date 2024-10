Disainer Perit Muuga jagab kuldaväärt nippi: ka musta kandes saab põnev välja näha!

Moeloojal on täitunud see aasta kümnes tegutsemisaasta ja seda tuleb ju ometigi tähistada! «No ütleme nii, et kuna ma pole selle kümne aasta jooksul ühtegi teist sünnipäeva tähistanud varem, siis ma nüüd mõtlesin, et teen seda suurelt!»