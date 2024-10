PALJASTUS Moemässaja Freeman rääkis kogemata välja, kui palju teda on Lepatriinu sees

Mis oli sinu peamine sõnum, mis sa lavale tõid?

Loovuse sünd, puhas kunst. Et me elame ikkagi ilusas, kunstilises maailmas, mitte selles karmis, igapäevaselt kajastatud sõja ja maksudetõusu maailmas. Me armastame kunsti – oleme ilusad inimesed.

Kas maksud ehmuvad nüüd ära ja langevad nagu lehed sügisel?

Ma loodan!

Mulle meeldib sinu attitude. Pole mõtet mängida mängu, kus sa oled pakendatud vormis keegi teine – sinu maailm on hoopis teistsugune. Milline see on?

Minu maailm on värviline, lai, suur, kus on ruumi hingata, teistmoodi mõelda ja aru saada. Mitte jääda kinni just sellesse hall-musta maailma. Ma näen seda halli-musta maailma enda silmis hästi väikese laiguna, aga ülejäänud on suur ruum, kuhu mahuvad värvid, loovus, armastus.

Olen kahte sinu kollektsiooni näinud, mis olid palju süngemad. «Barbied»on küll pea kaotanud, aga siiski üks pöörane pidu käib. Kas maailm on vahepeal paremaks läinud?

Olen sinuga täiesti nõus. Esimene kollektsioon oli ühtpidi, teine teistpidi. Nüüd oli hoopis teistsugune.

Mille järgi valid sa oma modelle, kes sul laval on? Sul on siin ainult üks isiksus teise otsa. Milline peab olema karakter, kes sinu asju kannab?