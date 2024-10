INTERVJUU «Ma olen nagu kosjakontor!» Toivo Freeman Pilt teab, kuidas mehed naisi saavad

«Mul on paljud kliendid öelnud, et täitsa lõpp – lähen su tagi või mantliga välja ning inimesed lihtsalt vaatavad ja vaatavad! Nad on kohe tähelepanu keskpunktis. Paar venda on mul elukutselised sõjaväelased, kui nad välja lähevad, panevad tagid selga ja alati on naisi saanud!» naerab pöörase moe kuningas Toivo Freeman Pilt.

Toivo Freeman Pilt on Eesti moe üks säravamaid revolutsionääre, kelle loomingul on silmapaistev mõju ja kes on suutnud purustada traditsioonilised moe dogmad. Seekord esitleb Freeman Tallinn Fashion Weekil oma parimaid valitud teoseid, millel on selgelt näha tema kunstilise visiooni ja tehnilise meisterlikkuse tipphetked.

Sinu disain on väga julge. Kas sa ütleksid, et paljud pelgavad moodi kui sellist? Kui jah, siis miks sa arvad, et nad pelgavad seda?

Ma arvan, et üks asi on meie põhjamaa. Siin on kõik hall ja must, kirevat aega on meil vähe. Ja siis kõik käivadki hallis-mustas toonis. Aina rohkem hakkab neid inimesi ikka tulema, kes värvi endale selga panevad.

See on hakanud minu arust juba kümme ja enam aastat tagasi, kui inimesed hakkasid rohkem reisidel käima. Aasias on ju ainult kirevust. Aina rohkem hakatakse enda mullist välja tulema, avastatakse muid kultuure. Sellega seoses ka see mentaalne seisund muutub – lisatakse värvi, et teistest eristuda ja tähelepanu saada.

Minu loomingu puhul on küll, et seda kannavad julged, elust arusaavad inimesed, kes on mingis mõttes elutargad. Nad teavad, kuidas riietus ja riideese mõjub kuskil – kuidas sind kuskile minnes vastu võetakse, kuidas sinusse suhtutakse. Esmamulje inimesest, et ossa, mis tal küll seljas on – nii kirev ja äge!

Ja kui sellele lisada veel see, kuidas ta ise seda kandes käitub või tunneb?