TÄHTIS TEADA Mis juhtub sinu kehaga, kui teed iga päev 10 000 sammu?

Idee kõndida 10 000 sammu päevas pärineb edukast turunduskampaaniast, mis käivitati enne 1964. aasta Tokyo olümpiamänge. See number valiti seetõttu, et jaapani tähemärk 10 000 kohta meenutab kõndivat inimest ja kontseptsioon jäi tõmbas hästi tähelepanu. ElevateMindHQ kirjutas, mis meie kehaga tegelikult juhtub, kui iga päev need kümme tuhat sammu kõnnime. Ja mis veel oluline - kas see tõesti töötab meie kasuks?