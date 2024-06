Ekspert hoiatab: see on kõige hullem asi, mida unehäirega inimene teha saab

Uneterapeut Susan Pihl on und uurinud ja unetuid nõustanud üle 30 aasta. Tema sõnul on kella vaatamine suur viga, sest see peletab viimsegi uneraasu minema. Inimene pelgab, et ta ei jää uuesti magama ja arvutab, mitu tundi tal und veel jäänud on. Stress aga kerkib ja uinumisest ei tule midagi välja.

Mis aga üldse ajab nii jumalavallatul tunnil nagu kell kolm üles?

Stress

Pihli sõnul on tööstress üks suurimaid põhjuseid, miks naised öösel üles ärkavad. Stressis keha ei suuda lõdvestuda ja end korralikult välja puhata. Pihl kirjeldab stressi mõju unele kui nõiaringi. «Paljud inimesed arvavad, et kui magad ühel ööl halvasti, jääd järgmisel ööl kiiresti magama. Kuid pärast kehva und on päev pingeline ja ka järgmisel ööl ei maga hästi, sest stressihormoonid pole langenud,» selgitas ta.

Uneapnoe

Unetust ja öist ärkamist võivad mõnikord põhjustada valu või unehäired, näiteks uneapnoe. «Uneapnoe on naistel üsna sageli märkamatu. Seda seostatakse õhupuudusega, aga see ei pruugi tähendada norskamist. Ülekaalulisus võib näiteks soodustada uneapnoe tekkimist. Kui pead öösel korduvalt tualetis käima, võib seegi olla uneapnoe tunnuseks. Nimelt võib uneapnoe suurendada uriini hulka,» rääkis Pihl.

Vajadus tualetti minna