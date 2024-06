HEA TEADA Need on kõige tervislikumad kalad, mida süüa

Dietoloogi Jess Cordingi sõnul on kõige tervislikum leida tasakaal eri tüüpi kalade vahel, mida sööte (nt rasvasem kala vs valge kala; väike kala vs suur kala). «Kui keegi sööb tuunikala pikka aega iga päev, on võimalik tarbida ohutust enam elavhõbedat, kuna suuremad kalad sisaldavad tavaliselt rohkem elavhõbedat,» selgitas ta.

Allpool on kirjas viis kala, mis loodetavasti annavad nädalamenüü koostamisel sulle inspiratsiooni.

Lõhe

Üks mitmekülgsemaid ja populaarsemaid kalu on maitsev ja toitainetest pakatav lõhe. Sealt saab oomega-3-rasvhappeid, D3-vitamiini, valku ja B12-vitamiini.

Toitumisalane teave

100 grammi lõhet

Kalorid: 182 kcal

Valk: 25,4 g

Oomega-3-rasvhapped: 2209 mg

Anšoovis

See väike kala sisaldab seleeni (mis toetab kilpnäärme tervist) ja oomega-3-rasvhappeid. Cording soovitab alustada õlis anšoovistest. Võid neid oliividega püreestada ja röstsaiale määrida või kasutada seda maitseaktsentina salatites, salati- või pastakastmes.

Toitumisalane teave

100 grammi õlis anšoovised

Kalorid: 210 kcal

Valk: 28,9 g

Oomega-3-rasvhapped: 2094 mg

Makrell

Teine suurepärane oomega-3-rasvhapete, B12- ja D-vitamiini allikas on makrell. See on rasvasem kui tuunikala, kuid mahedama maitsega kui sardiinid või anšoovised. Makrellikonservi võid määrida näiteks röstsaiale.

Toitumisalane teave

100 grammi küpsetatud makrelli

Kalorid: 262 kcal

Valk: 23,8 g

Oomega-3-rasvhapped: 1309 mg

Sardiinid

Sarnaselt anšoovistega (kuigi suuremad ja mahedamad), on ka sardiinides palju oomega-3-rasvhappeid, B12-vitamiini, mineraale ja kaltsiumi – kui sööd luudega. Sardiine võib püreestada ja serveerida röstsaial, visata salatisse või keerata vrapi sisse.

Toitumisalane teave

100 g õlis sardiinid

Kalorid: 208 kcal

Valk: 24,6 g

Oomega-3-rasvhapped: 982 mg

Tuunikala

Tuunikala on hea oomega-3-rasvhapete, B12- ja D-vitamiinide, joodi ja seleeni allikas. Kuna tegemist on suurema kalaga, tuleb seda süüa vähe, et organismi ei satuks liiga palju elavhõbedat. Lisa tuunikala näiteks salatisse või pastaroogadele.

Toitumisalane teave

100g küpsetatud tuunikala

Kalorid: 132 kcal

Valk: 28,2 g

Oomega-3-rasvhapped: 345 mg