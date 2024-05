PILDID Selline näeb välja tüdruk filmist «The Ring» praegu

Vaevalt tekitas ükski teine film meie lapsepõlves rohkem õudusunenägusid kui «The Ring». Tänu elavale kujutlusvõimele ilmus Samara telekasahina saatel aeg-ajalt meie magamistuppa ja heitis meile juuste alt hirmutavaid pilke. Vean kihla, et ükski seda filmi näinud naine, kellel on tumedapäine tütar, pole ostnud talle valget pikka öösärki või kui on, siis kahetses seda varsti kibedalt. Tegelikult oli juba siis Samarat mänginud väike tüdruk väljaspool ekraani väga armas. 2003. aastal sai ta isegi MTV filmiauhinna «parima kaabaka» rolli eest.