HÜVA NÕU Ära loe kaloreid, vaid pea silmas hoopis neid asju

Otsus kaalust alla võtta on suur asi, sest see on elumuutus. Ilmselgelt tuleb selleks teha paremaid toiduvalikuid ja trenni, kuid kas peaks ka kaloreid lugema? Kalorite lugemine võib panna sind end nii piiratult tundma, et sööd seetõttu hoopis üle. Nii et lõpeta kalorite lugemise hullus ja loe altpoolt nõuandeid, mis on hulga tõhusamad.