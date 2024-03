HEA TEADA ⟩ Need harjutused leevendavad menopausi sümptomeid

Tuleb välja, et kardio leevendab kuumahoogusid ja öist higistamist. Sa võid joosta, rattaga sõita, kiirkõndi teha, treppidest kõndida jne. Variante on palju, kui soovid katsetada.

Jõutrenn aktiveerib rakkude ainevahetust, säilitab lihasmassi, mõjub hästi luudele ja parandab meeleolu. «Mõned naised kogevad menopausi ajal viha ja ärrituvust, isegi raevu,» ütles Mosconi. «Tundub, et jõutreening aitab vähemalt mõnel naisel oma pingeid leevendada.» Lihasmassi kasvatamine on menopausis naistele eriti oluline, sest toetab ainevahetust. Kehv metaboolne tervis on seotud paljude terviseprobleemidega, millest üks on intensiivsemad menopausi sümptomid.