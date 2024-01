INTIIMELU EKSPERT ⟩ Enamik mehi teeb magamistoas alati selle ühe vea

Inimeste intiimsusküsimustega tegelevad asjatundjad on juba aastakümneid kinnitanud inimestele, et on normaalne, kui sul on seksuaalfantaasiaid, ning soovitanud neid ka oma partneriga jagada. Sellest hoolimata on see aus ja kohati haavatav teema, mida paljud inimesed kardavad oma kallimatega jagada. Tagajärjeks kahtlused ja arusaamatus.