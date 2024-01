VÄRSKE UURING ⟩ Varajased märgid, et su kallim muutub peagi vägivaldseks

See levinud stsenaarium on põhjus, miks Kanada Lääne-Ontario ülikooli teadlased püüdsid välja selgitada, kas on olemas näitajaid, mis ennustavad lähisuhtevägivalda, selgub uuringust, mis avaldati esmaspäeval ajakirjas Social Psychological and Personality Science.

«See on üks esimesi uuringuid, mille eesmärk on tuvastada käitumine, mis ennustab vägivalda, kuid ei ole ise vägivaldne,» ütles uuringu juhtivautor Nicolyn Charlot. «Vägivald ei ilmu tavaliselt väga varakult. On haruldane, et lähed esimesele kohtingule ja koged lähisuhtevägivalda. Selleks ajaks, kui vägivald aset leiab, on inimesed sageli oma suhtesse panustatud. Lahkumine võib olla keeruline. Minu mõte selle uuringuga oli see, et inimesed näeksid punaseid lippe, hoiatusmärke enne sissekolimist või mida iganes.»