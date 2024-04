Põhjus, miks William ja Kate homme oma pulma-aastapäeva avalikult ei tähista

Printsess Catherine'i vähidiagnoos on Briti tulevase kuningapaari elu palju mõjutanud. Arusaadavalt on William ja Kate avalikkuse eest võimalikult palju varju tõmmanud, et naise tervisega tegeleda ja jõudu koguda. Seda enam on aga iga nende liigutus oodatud ja suure tähelepanu all.