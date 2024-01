Kas tõbisena võib trenni teha? Vastus võib sind üllatada

Kas nohu korral võib trenni teha või mitte?

Nagu naiste tervisespetsialist Navya Mysore selgitab, võib treening avaldada immuunsüsteemile kasulikku mõju. Ka arstina töötav Richard Joseph lisab, et kuna treenimine soodustab endorfiinide (õnnehormoonide) teket organismis, mis tõstavad tuju, siis see on just see, mida me vajame, kui tunneme end kehvasti.

Kuid kas see tähendab, et füüsiline aktiivsus ja külmetushaigused sobivad hästi kokku? Mitte päris. On uuringuid, mis kinnitavad, et mõõdukas treening võib tugevdada immuunsüsteemi, kuid pole ühtegi uuringut, mis kinnitaks, et trenn aitaks külmetushaigusest kiiremini üle saada. Sport aitab end küll paremini tunda, vabastades selleks vajalikke hormoone, kuid need aistingud ei viita paranemisele, vahendab Women's Health.

Kuid tõbisena treenimine on lubatud, kui järgid kaelareeglit. Loe, mis see on.