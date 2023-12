Mitte sina pole paks, kleit on läinud peenemaks!

Ebatäiuslikult jõulune moeetendus Silueti stiilis

Ammende Villas toimus 2. detsembril väga inspireeriv moeetendus, mis andis külluses ideid pühadeajal säramiseks. Teema oli «Ebatäiuslikult ilus».

Stilist Eleri Kaljurand soovitas kleidid ja pidulikud sätendavad jakid paari panna teksapükstega. Miks ka mitte, kui sündmus ülemäärast pidulikkust ei eelda? Huvitava aktsendi andsid karvased kingakesed ja Kirill Safonovi uhked peakatted.

«Ebatäiuslikult jõulune moesõu on kombinatsioon uuest ja vanast, glämmist ja teksadest,» kirjeldab moeetenduse stilist Eleri Kaljurand. Niisiis polegi vaja palehigis vaid uut kleiti taga ajada! Mänguruum on märksa avaram.

«Maailm on täis riideprügi ja selleks, et seda vähendada, tuleb arukalt riidekappi täiendada. Midagi disainerilt ja midagi taaskasutusest, see on minu põhimõte. Eesti disain on suurepärane ja seda on väga huvitav kombineerida juba olemasolevate riideesemetega. Tahame näidata, et just vana ja uut kombineerides saame kõige huvitavama rõivakomplekti. Igaks peoks ei ole vaja uut kleiti, vaid üht kleiti saab kanda mitut moodi. Kui näiteks sõbrannale jõulude ajal külla minna, saab vanade teksade peale visata glitter-jaki ja kokku tuleb glamuurne, aga samal ajal mugav riidekombinatsioon,» avab stilist oma mõttemaailma. Eleri teab, et kellegi vana on teise uus ja erilised disaineresemed võiksid kapis olla igavesti.

Pärast moeetendust kostitas Villa Ammende külalisi maitsva jõuluse õhtusöögiga. Õhtut juhtis Meisi Volt, kes vestles loovhing Leslie Laasneriga. Peo krooniks valis külalistele muusikat seesama multitalent, kes muusikuna kannab nime Leslie Da Bass.