SAA KÕIGEST OSA! ⟩ Tallinna moenädal näitas kõrget klassi ja julgeid paljastusi

Toivo Freeman Pilt paistab pinnapealsel pilgul šokikunstnikuna, kuid tegu on siiski kontseptualistiga, kes tähenduseta asju ei tee. Korraliku kärgatuse jagu virgutavat moe hulljulgust on kindlasti see, mis eestlastele tervistavalt mõjub.

Mairo Seire tõi lavale endale omase uljuse nii värvis kui vormis. Neid bravuurikaid Pipisid vaadates ei tajugi esmalt, et kogu kollektsioon tõukub ärevusest ja paanikahoogudest, kuid just niisugune on disaineri lugu.

Valisime kaleidoskoopi mõned säravamad hetked moelavalt ning nimed, mis tasub meelde jätta. On suur luksus kanda moekunsti, mis loodud just siin ja just meie inimestele mõeldes. Eriti veel teades, et tõelise unikaaldisaini hinnast tuleb Eestis välja käia napilt kolmandik, kui sedagi. Siinsed loojad töötavad paljuski sisemise põlemise toel ja loomise rõõmust, sest näha enda disaini kellegi seljas ellu ärkamas on päris eriline tunne.