SUUR ÜLEVAADE JA GALERII ⟩ Moenädala esimene päev: lava vallutasid tähetolm ja tõrksalt suureks kasvanud Pipid

Teisipäevase avapäeva juhatas sisse Riina Põldroos, kes tõi lavale helge ja särava moekollektsiooni. «Polegi nii ammu teinud täiesti litrilist kollektsiooni, aga igal aastal, kui päev lühemaks hakkab jääma, vajab hing ihu ümber jälle aina rohkem sädelust,» rääkis Riina Põldroos kollektsioonist. Enamus kollektsioonist Stardust on helgetes heledates värvides – moelaval sai näha kuldset, lavendlit, hõbedat. Litrid on tähetolmu meenutavalt hõljuvad, läbikumavad, kihilised ja kerged. Teine pool kollektsioonist oli aga öiselt must, kuid samuti kihiline ja särav.