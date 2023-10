Eestis on silmapaistvaid loovhingi, keda maailmas tuntakse hästi, aga kodumaal on nad pigem erialainimeste siseringi aarded. Üks niisugune on Julia Maria Künnap. Andekas looja kuulub Tallinn Fashion Weekil üleantava Hõbenõela moeauhinna nominentide hulka ja see ei ole loomulikult juhus. Loe, mida kõike sel sitkest puust ehtekunstnikul ette näidata on!