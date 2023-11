KEEGI POLE PAKS ⟩ Moelooja: «Kui hästi otsida, siis igal naisel on taljet!»

Sõud on minu jaoks hästi olulised! Kui sõusid ei oleks, siis ma ei viitsikski vist olla moekunstnik. Mulle meeldib loomingu puhul just see, et sa küsid, kuidas ma julgen. Ja ma tõesti julgen asju suurelt teha! Ma tunnen etendusi tehes, et ma ei pea mitte kellegi ootustele vastama. Kui inimesele meeldib, siis ta tuleb ja kannab seda. Kui ei meeldi, ei kanna.

Olen aastatega aru saanud, et ma olen vist hästi lojaalne inimene – inimesed, kes mind inspireerivad, kipuvad minuga kuidagi jääma. Mul on alati samad jumestajad, juuksurid, isegi modellid on sageli aastast aastasse samad.

Mida arvavad modellidena üles astunud kuulsad kaunitarid?

Laura Prits. Perit Muuga uue kollektsiooni «Hundi hing» esitlus. Foto: Taavi Sepp

Ma olen hinges üksik hunt

Laura Mikker Prits, rokkar

Mis tunne on olla hundi nahas? Väga hea tunne on! Ma ütlen ausalt, et ka kuidagi väga loomulik tunne oli selle muusika saatel kõndida sellises uhkes kleidis. Võimukas poos oli kohe kuidagi sees. Ma arvan, et konkreetselt see hunditeema aitas mind isegi kuidagi paremini esile tuua. Sest ma olen alati tundnud, et ma olen hinges justkui üksik hunt, nii et see teema kõnetas mind väga palju. Tundsin, et see oli mulle!

Marii Parts. Perit Muuga uue kollektsiooni «Hundi hing» esitlus. Foto: Taavi Sepp

Ta ei muretse lammaste arvamuse pärast!

Marii Parts, modell

Perit Muuga uus kollektsioon «Hundi hing» on läbinisti ürgnaiselik värav minevikku, kus me saame taasühineda selle metsiku osaga iseendast, mis on unustuste hõlma vajunud.

Ohtlikult veetlevad kleidid, soojad mantlid ja salapärased kangad on lausa loodud meenutamaks, et iga naine kannab endas väärikust ja jõudu!

Mind kutsub see kollektsioon avastama ja valla päästma oma sisemist hunti ning tõstab tuntavalt eneseusku.

Periti looming meenutab, et meis kõigis on müstikat – palju rohkem kui palja silmaga vaadates paistab –, ja annab julguse seda ka välja näidata. Sest hundil on hundi vägi! Ta ei muretse lammaste arvamuse pärast.

Elisa Kolk. Perit Muuga uue kollektsiooni «Hundi hing» esitlus. Foto: Taavi Sepp

Vaid lähedased teavad minu metsikut poolt

Elisa Kolk, laulja

Mulle loomateema sobis. Loomad on mulle kõik väga armsad, mul on endal koer ja kaks kassi, ma olen läbi ja lõhki looma-inimene. Ja minus endas on ikka kõvasti seda metsikut poolt peidus. Ma arvan, et ainult mu kõige lähedasemad inimesed teavad seda poolt minust. Ma täitsa usun, et olen muidu üldsusele jätnud sellise malbe, rahuliku tüdruku mulje. Aga ma olin teismelisena väga mässumeelne ja see külg on minus endiselt olemas.