NÄDALA AASTALÕPUMOOD ⟩ 50 kuldset varjundit

«Ikka litrit on vaja kanda,» on Riina Põldroos moesoovitustes konkreetne. «Nii kui pimedaks läheb, on vaja ise särada nagu jõulupuu. Ja osale meestele täiesti sobib litter ka – kannavad välja küll. Aga kindel valik on tume ülikond, valge särk, must lips, kui naine kõrval on litris.»