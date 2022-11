NÄDALA MOOD ⟩ Pidude hooaja ainus stiilireegel: musta ära puutu!

Maailmas on toimunud rida murranguid, nii et paljud tähendussüsteemid on nende tuules mõranenud või sootuks kokku varisenud. Miks me end talvel üldse riidesse paneme? Kas ainult selleks, et pilke püüda, kaaslastele meeldida ja teistest üle särada? Need lahjad pinnapealsed motiivid ei pane praegu enam kedagi liikuma. Isegi kõige edevam fashionista otsib endale kleidi, mis mõjuks emotsionaalse virgutusena.