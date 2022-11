Tiina Talumehe glamuurne assortii - need on kleidid, milles sind märgatakse!

Kollektsioon on üles ehitatud nagu ahvatlev assortiikarp Tiina Talumehe parimatest paladest läbi pikkade aastate disainerina. «Positiivne taasavastus minu enda jaoks olid korsetid,» rääkis Talumees. «Usun, et on päris palju naisi, kes on valmis korsetti selga panema, kerge mõnus kannatus ilu nimel...