Kavalad viisid, kuidas kasvatada lihast ilma trennita

Olgem ausad: struktureeritud treening ei ole kõigi jaoks. Lugematud sammud jooksurajal või hantlite tõstmine võivad muutuda üsna nüriks, ehkki see on kindel viis lihasmassi kasvatamiseks ja säilitamiseks. Kuid on olemas ka mõned salakavalad nipid, kuidas kasvatada lihast ilma trennita.