NAISTEJUTUD ⟩ Armumine pole iial juhus. Selle varjatud põhjus on...

«Tegelikult ei ole asjad mitte kunagi nii, et inimene muutub suhtes ja me ei teadnud ette, milline ta on,» usub terapeut. «Ei ole nii! Me alati teame.» Ta on veendunud, et otsime justnimelt kaaslast, kes ärataks meie vana haava. Me otsime läbi armastuse võimalust terveneda. Ja see võimalus ongi päriselt olemas.

Ehkki palju lihtsam on jätkuvalt endale valetada, oma mured partnerile projitseerida, saada uus ja suurem haav, teha teineteisele veel rohkem haiget, pettuda ja minna oma teed...

Praeguseks on tõestatud, et aju salvestab palju rohkem informatsiooni kui me ise suudame tajuda. «Meie alateadvus tunneb partneri omadused väikeste märkide põhjal ära ammu enne seda, kui me sellest endale aru anname. Kehakeel, väikesed miimika muutused, emotsioonid... » Jah, võta parem vastutus – sa ise valisid just sellise kaaslase. Sa ise vastutad oma valiku eest. Ja sul ongi vaja just sellist partnerit, et saada selgeks oma suhe iseendaga.

Eeva-Liisa Vahtra julgustab: alati on võimalik valida võitlus ja süüdistamine. Või valida hoopis armastus ja tervenemine. See pole alati lihtne, kuid on võimalik Foto: Kristina Herodes

Mida siis teha?

«Kuidas valida armastus ja tervenemine? See on mitmekihiline teekond. Hästi oluline on armastuse kogemine – tingimusteta armastuse tunne on väga tervendav. Kuid tihtipeale on sinna vaja jõuda läbi selle, et õppida esmalt iseennast armastama.»