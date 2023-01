NAISTEJUTUD ⟩ Armastuse kerjamine: nii kui mehe sissetulek kadus, oli ka naise «suur armastus» kui peoga pühitud

Naine, kes valetab, et sobida. Mees ei suuda esmalt oma õnne uskuda – korraga on ta leidnud naise, kes tõesti on tema unistuste naine! Nagu kaks südant ja üks hing, kaunitar on temaga kõiges ühel nõul. Nende huvid, vaated, unistused on nii-nii sarnased! Kuidas see võimalik on? Ei olegi. «Me valetame,» ütleb Eeva-Liisa otsekoheselt. «Naistena me liiga tihti manipuleerime ja kanname erinevaid maske selleks, et sobida. Me ei julge näidata oma haavatavust ja tegelikke tundeid. Me ei räägi kunagi seda, mida me päriselt tunneme. Selleks, et kohanduda teise ootusega.» Manipuleerimist on raske ära tunda, sest seda tehes me petame nii kaaslast kui ennast – valetame ka endale, et me ei manipuleeri. Ja kui kaaslane tõe ära tunneb, eitame eriti tuliselt!