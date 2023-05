NAISTEJUTUD ⟩ Depressioon ja raisakotkad: «Nad nautisid minu hävingut. Nad ootasid seda, et ma läbi põlen, ja plaksutasid käsi!»

Kui tõsised asjad on läbipõlemine ja depressioon? Kui murrad jalaluu, siis sa ei pane sinna peale kreemi lootes, et see aitab! On vaja teha röntgen, operatsioon, kips ja taastusravi. Vaimse tervisega on samamoodi, see pole karvavõrdki kergem diagnoos!

Sädelev teletäht Kethi Uibomägi kukkus nii karmilt kokku, et vaimne tervis pudenes koost ja keha polnud enam võimalik liigutada. Ning ta on valmis detailselt rääkima, mis juhtus, kui rängad olid tagajärjed ja mis teda aitas.

Kas depressioon ja läbipõlemine ohustavad ka sind? Muretsemiseks ON põhjust. Läbipõlemine hiilib ligi väga salakavalalt...

Millest algas Kethi läbipõlemise teekond? «Lahkuminekust, kus ma lõpetasin suhte oma kihlatuga,» jutustab Kethi. «Ma olen selline, et kui ma armastan, siis kogu südamest! Aga kui minu usaldust kuritarvitada ja minu soovide ja vajadustega mitte arvestada, siis ma lähen. Ma ei jää virelema, vaid seisan iseenda eest. Aga see ei ole ka mulle lihtne.»

Kethi pani kogu energia töösse, ütles kõigele jah ning polnud ka enam kedagi, kes meelde tuletaks: töö pole ega tohiks olla kogu elu. «Ma ei osanud ise ennast hoida ja ei teadnud, kust abi küsida. Mentor – vot see oli mul puudu! Keegi, kellelt küsida nõu ja abi, kes hoolib minust ja minu vajadustest. Ma sukeldun nii kirglikult teemadesse ja töödesse, et mul vahel kaob ära reaalsustaju.»

Mida teha, kui kahtlustad läbipõlemist?

Karm reaalsus: elame maailmas, kus inimese väärtust hinnatakse tema soorituse järgi. Sa oled sama hea kui sinu viimane saavutus. Sellises maailmas on läbipõlemise risk ohtlikum kui koroona.

Enneta läbipõlemist igal võimalusel. See on nagu taburet, kus kõik jalad peavad olema all: uni, liikumine, mõistlik menüü (ning meelemürkidega piiri pidamine) ja teadlik vaimse tasakaalu hoidmine. Vaata pikemalt allpool!

Kui kahtlustad, et see mure käib sinu kohta, siis tõenäoliselt see nii ongi. Otsi abi kohe! Juba läbipõlemiseni jõudnud inimene ei pruugi olla enam võimeline ise abi otsima, tema puhul võiksid lähedased ta spetsialisti hoole alla suunata.

Ära kurna end tühjaks! Kahjuks on see tööka eestlase puhul tavaline: «Mul pole viga midagi, küll ma hakkama saan.» Ei saa! Inimesed suudavad kompenseerida iseenda ressursside arvelt eri pikkusega perioode. Mida pikem on enesepiitsutamise aeg, seda rängem võib olla kokkuvarisemine.

Läbipõlemine on tõsine asi! See võib kaasa tuua pöördumatu vaimse tervise kahjustuse, töövõime vähenemise või isegi kadumise. Läbipõlemine on nagu raske trauma, lihtsam on seda ära hoida kui ravida.

Testi. Näiteks kliink.ee ja psy.help.ee pakuvad kiiret läbipõlemise veebitesti oma seisundi hindamiseks. Kuid adekvaatse pildi annab ainult spetsialisti konsultatsioon.

Esmased tunnused

Märgid läbipõlemise ohu lähenemisest võivad olla individuaalselt erinevad, aga usu - sa saad aru, et sinuga pole kõik korras. Tavaliselt annavad esimesena märku uinumisraskused.

Suurenevad ärrituvus, ärevus, murelikkus, väsimustunne, eksimused ja unustamine. Lisanduda võivad peavalud, nõrkus, kumin kõrvades jm füüsilised vaevused. Muutud emotsionaalselt labiilseks ning ei suuda fookust leida ega hoida.

Vähenevad töörõõm ja rahulolu (ka tööst, mis varem meeldis), motiveeritus, loovus, julgus, eduelamused ja enesehinnang. Langeb huvi seksi vastu.

Läbipõlemine ohustab rohkem inimesi, kellele on omane:

Rohke ärevus. Elamine sellise pinge all kulutabki rohkem ressurssi.

Hüpervastutus, soov kontrollida. Oskamatus delegeerida, sest ise tehtud on kindlam. Usaldamatus. Kalduvus võtta enda peale ka võõrast vastutust.

Perfektsionism on eelnevaga seotud – ebamõistlikult suured ootused endale ja teistele. Miski pole piisav ja sihiks seatakse püüdmatu ideaal.

Suutmatus abi paluda. «Ma saan ise hakkama!» Abi võrdsustamine läbikukkumise, nõrkuse või väärtusetusega.

Vajadus konkureerida. Sellise eluvaatega me ei tee seda, milles ise oleme head, vaid seda, milles võisteldakse, ja see ei sobi üldjuhul kellelegi.

Kalduvus võrrelda. Alati on keegi parem, lepi sellega. Ennast võrreldes läheb fookus endalt teistele ning on lihtne ise oma piiridest üle sõita ja ennast kahjustada.