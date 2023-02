NAISTEJUTUD ⟩ Depressioon, ülekaal ja aina purunevad suhted - selle varjatud põhjus võib olla ATH

«Minu puhul on oluline ka soolestiku teema,» toob Eia Uus välja veel ühe asja, mis inimestele palju ebamugavusi valmistab, kuid millest enamasti on piinlik rääkida. «Sain teada, et ma ei ole selles sugugi ainulaadne – ATH diagnoosiga inimeste puhul on see väga levinud, neil on väga palju soolestikuhädasid.» Eia on väike sale naine, kuid teada on ka see, et paljude ülekaalu all kannatajate eripärade paketti kuuluvad nii rasvumist soodustav geen kui ATH.