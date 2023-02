NAISTEJUTUD ⟩ Mis saab siis, kui perearst ja patsient ei jõua kokkuleppele?

Arstide kohta ringleb kaks peamist müüti. Esimene kõlab: «Ah, arstid ei tea midagi!» Aktiivseteks levitajateks on kurioossel kombel need, kel on arstidega kõige vähem kokkupuuteid. Teine on teisest äärmusest: «Arstid on jumalad ega eksi kunagi.» Selle suuvoodreid on nii tervete kui patisentide seas. Kumbki neist pole õige. Tõsi on hoopis see, et arstid on inimesed nagu me kõik. Meil on kõigil tunded ja emotsioonid, omad plussid ja miinused.