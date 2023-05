Ekspert õpetab: «Loomulik kõnnak on sujuv edasiliikumine, mitte nurgeline trampimine.»

«Üht õiget kõndimisviisi ei ole olemas ja hea kõnd võib olla väga erinev. Keha proportsioonid ja kehaehitus mõjutavad seda, kuidas iga inimese kehahoiak ja kõnnak välja näeb,» ütleb Mäkelä. Hea kõnni kohta öeldakse sageli, et ülekeha peaks vasakule-paremale kõikuma, käed peaksid õõtsuma ning põlved ja varbad olema ühes suunas. Sellisel juhul on kõndimine lõdvestunud, tõhus ja mugav. Reeglitel on siiski erandid. Mõnel võivad põlved individuaalse kehaehituse tõttu olla varvastega eri joones – ja kõndimine on tema puhul ikkagi lõdvestunud ja loomulik.