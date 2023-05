NAISTEJUTUD ⟩ «Igaüks võib saada kümneid võimsaid orgasme. Ma ei vahetaks seda enam kunagi tavalise seksi vastu!»

«Mina olen üks nendest vähestest naistest, kellel pole orgasmi saamisega kunagi probleeme olnud,» lisab Kristiina. Kursuste statistika näitab paraku, et väga paljudel naistel see nii ei ole. Kuid see ei tähenda, et nad ei saaks orgasme kogema õppida. «Aga selleks, et jõuda sügavate tantristlike orgasmideni, ma ütlen ausalt, see armatsemise aeg pidi minema kõvasti pikemaks. Naisel on aega vaja ja tunnet, et kallimaga on väga hea side. Keha teatavasti on õppimisvõimeline – kui sa oled esimesed korrad selle maitse suhu saanud, siis saad seda ka ise juba esile kutsuda.»