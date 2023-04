NAISTEJUTUD ⟩ Pereterapeut hoiatab: kooselu laste pärast toob kaasa kohutavad tagajärjed. «Suhe ei saa olla kinnipidamisasutus!»

«See on levinud vääruskumus, et lapsed ei tea,» rõhutab Nahkur. «See on vanemate soovmõtlemine! Nad tahaksid, et lapsed ei teaks sellest midagi. Kahjuks on nii, et lapsed on väga targad, väga tundlikud ja saavad väga hästi aru, mis toimub. Ja see räsib neid väga tugevalt.»

Isegi kui laps ei julge või ei oska oma tundeid väljendada, on seda näha. Paljud ei suuda uinuda, ei jõuta kooli, ei suudeta keskenduda. Lapsed hakkavad tülidele vahele astuma või jäävad ka koju valvama, et vanemaga midagi ei juhtuks. See kõik on lapsele liig! Kui ema ja isa ei suuda omavahel turvaliselt suhelda, tuleks minna oma teed juba selleks, et mitte lapsi kogu eluks pöördumatult kahjustada! Lapsed võidavad tervislikust lahkuminekust kohe kindlasti rohkem kui ebaterve suhte läbi hammaste väljakannatamisest. «See on laste suhtes ebaõiglane,» ütleb terapeut konkreetselt. «Parim, mida teha saab, on lugupidav ja austav koostöö.»