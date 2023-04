NAISTEJUTUD ⟩ Eesti mees ütles oma naisele: «Sa oled liiga paks! Mul ei kõlba sinuga välja minna!»

Põhjus võib olla ka kaksikelu – mehele meeldibki nii: kodus on hea naine võtta, aga väljaspool kodu saab vaba mehena uusi vallutusi korda saata. Ning et need kaks ei seguneks, on ta valmis kaaslast ka solvama ja alandama.

Heidi, Kristinka ja Eva Lagertha. Mõlemad me leiame, et inimese keha kuulub talle ja kellelgi kõrval pole õigust öelda, milline see peaks või ei peaks olema. Miks me peame loomulikuks, et partner võtab endale õiguseid, mis on selgelt teise inimese õigused?

Asjad, mida ei kommenteerita

Kui naine, mees või laps kaalus juurde võtab, kas siis pereliikmete õigus on tema kallal näägutama asuda ja nina salatikaussi suruda? Seda tehakse! Kuid on asju, milles õiguste piirid on väga selged ja ühesed. Inimese keha on üks neist. «Ainus inimene, kellel on õigus arvustada oma keha, on see inimene, kelle keha see on!» Keha kommenteerimine on astumine tundlikule alale, kus kõrvalseisja juba sinna sisenedes ületab oma õigusi. NB! Sama kehtib ka kiituse kohta: isegi head soovides veendu enne, et olete piisavalt lähedases kontaktis, et sind valesti ei mõistetaks. Samasse kategooriasse kuuluvad inimese kasv, vanus ja rass. Samuti pole kellegi kõrvalise arvustada inimese põhiolemus, tema unistused, võimed, seksuaalsus ja mina. Rohkem respekti, palun!