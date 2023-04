NAISTEJUTUD ⟩ Lihtne, igapäevane tegevus aitab alla võtta ja vaimselt terve püsida - mis see on?

Mis on kõige naljakam asi maailmas? Inimene, kes võtab ennast ja elu maru tõsiselt. Arvestades tõsiasja, et sääraseid tegelasi on meie ümber hulgaliselt, ei tohiks ka heast huumorist puudust tulla. «Eestlaste üks suurimaid epideemiaid on see, et kõik võtavad ennast maru tõsiselt,» arvab ka Dagmar. «See on õudne! Kõige suurem hirm paljude inimeste jaoks on: äkki keegi peab mind naeruväärseks?»

Enesepoomisest pole kasu

Kuid see hirm on täiesti asjatu «enesepoomine». Mis juhtub inimesega, kes tahes või tahtmata saab naeru märklauaks? Korra võib see tõesti ebamugav olla, aga see antakse kiiresti andeks ning edaspidi võetakse ta märksa soojemalt ja avatumalt omaks. Talle avaneb võimalus end vabaks lasta ning luua seeläbi sügavaid ja tähenduslikke suhteid.

Nali on tänapäevases maailmas erakordselt võimas tööriist. See on kindlaim viis võita tähelepanu ja sümpaatiat, kaasata ning kõnetada. «Näiteks sotsiaalmeedia sisuloomes see, mis praegu müüb, on ikkagi huumor ja autentsus,» räägib Daki. «Ja vahel on see täitsa suur väljakutse teha inimestele selgeks, et targem on võtta asju vabalt ja lõbusalt.»