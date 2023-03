NAISTEJUTUD ⟩ Salakaval põhjus, mis rikub ära suurema osa suhteid

Stereotüüpide vajuv vesi

Võti on iseenda väärtusetuse tunne. Stereotüüpseid tunnuseid vajame selleks, et endale midagi tõestada – kinnitada, et olgugi sa ise väärtusetu, kui sul on see ja see ja see, oled sa ikkagi heaks kiidetud ja õnnestunud. Paraku see teooria ei kehti mitte kunagi. Sest isegi kui meil oleks olemas kõik, millest oleme osanud unistada, suuname oma tähelepanu millelegi, mida pole. Kaaslane pole iial piisav. Sest nägemus endast ei ole seda samuti.

Miks stereotüübid on ohtlikud?

Sellepärast, et need on tegelikult täiesti ebarealistlikud. Pole olemas alati ilusat ilma ega alati täiuslikult käituvat kaaslast. Soov ideaali teeselda loob sisutühjad, kõledad, kauged ja külmad suhted, milles kumbki ei tunne end turvaliselt. Paariterapeudi sõnul on peamised põhjused, miks suhtekriisi jõutakse, just need:

1. Ebarealistlikud ootused partnerile ja paarisuhtele. Kust need õhulossid pärit on? Kes toodab ideaale, mida pole võimalik täita? Süüdi on justnimelt stereotüübid.

2. Ei öelda, mida partnerilt ja suhtelt oodatakse. Loodetakse, et kui teine on ainus ja õige, küll ta teab. Ei tea! Pole oskust rääkida ega kuulata, kuid mõlemat on võimalik õppida!

3. Ei osata väärtustada seda, mis on. Mis olemas, tundub ebahuvitav, pigem pagetakse reaalsusest unistusesse, mis võiks olla või mis on kellelgi teisel. Partnerit näevad väärtusetuna need, kes ei väärtusta iseennast. Lihtne loogika: kui ta on minuga, kes pole midagi väärt, ei saa ka tema midagi väärt olla. Või siis: küllap ta juba vaatab ringi kellegi parema leidmiseks.

Igas inimeses on midagi väärtuslikku, ainulaadset ja asendamatut!