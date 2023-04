NAISTEJUTUD ⟩ Raske suhe pole välja kannatamiseks, vaid hoopis...

«Mustrid korduvad, aga ärge võtke neid karistusena,» selgitab Pamela. «Jumal tahab meile parimat. Ta tahab, et avaksid mingi osa endas, mingi tugevuse, suuruse või mõistmise. Ta annab sulle seda, et see osa saaks avaneda. Ja edasi on meie valik, kas kasvame ise või näeme ainult, kuidas maailm on meie vastu ebaõiglane ja mehed on sead.»

Halva suhte sõnumid võivad olla

Iga suhe ja inimesed selles on unikaalsed, nii ei tasu järeldustega kiirustada. Kuid mingid mustrid kooruvad siiski välja ka teiste suhtekogemustest. Tavaline on see, et valusa suhte sõnum ja õppetund on miski, mida me sugugi näha ega mõista ei soovi. Mida me kardame, eitame või peidame endasse.

Piirid. Paljud meist tulevad lapsepõlvest, kus meil pole lubatud piire seada või pole meile endile piire seatud. Nii kaaslane ei tajugi, kus on «sinu ruum», ja võtab selle endale. Vahel kogemata, vahel ka meelega, see on vallutaja ja võimu võtja instinkt. Raske partner astub pidevalt üle kaaslase piiride, ei austa ega arvesta temaga. Võib minna ka emotsionaalse vägivallani. Sõnum: hei, piirid paika! Vaid sina ise saad neid seada! Ära karda neid seada, alguses tuleb küll sõda, aga hiljem taastub lugupidamine sinu vastu ja teisel on lihtsam mõista, kes sa oled ja mida soovid. Võib olla ka vastupidi: austa teise piire, kogu maailm ei ole siin vaid sinu soovide täitmiseks.

Iseseisvus. Peaaegu keegi ei tunnista endale, et ta tegelikult vajab kaaslast, ei julge omal jalal seista. Sõltuvus partnerist võib olla majanduslik, emotsionaalne, olmeline või milline tahes. Iseloomulik on uskumus, et meie elus on miski vajalik, millega me üksi toime ei tule. See pole kunagi tõsi.

Halb suhe võib tuua kaaslase, kellele ei saa toetuda, keda ei saa usaldada. Või just kellele toetume liialt ja kasutame teda karguna. Või kes algul tuge ja hoolt pakkudes võtab võimu ja hakkab kontrollima ja omama. Iseseisvust võib vähendada ka naine, kes võtab ema rolli, või mees, kes võtab isa rolli. Kõigi nende puhul on sõnum: leia oma iseseisvus ning hakka endasse uskuma. Me saame ise hakkama, ka siis, kui sellesse ei usu, sest puudub (veel) niisugune kogemus.

Empaatia. Keerukas kaaslane on karm, aga mõjus empaatia treener. Äkki olime kinni enesekesksuses, eeldasime, et teised mõtlevad samamoodi? Raske suhe õpetab mõistma, mis on ühe või teise teo taga peidus. Tavaliselt võib tegu või sõna olla inetu, aga seal taga peituvat vajadust, valu või hirmu on palju lihtsam mõista ja andestada. Sõnum võib olla: püüa mõista, mitte hukka mõista. Vaata asja laiemalt: mitte mis tema sulle tegi, vaid mis tervikuna toimus.

Enesearmastus. Partner on peegel: ta suhtub meisse nii, nagu me ise endasse suhtume. Vahel on seda väga raske näha, sest teine teeb midagi sellist, mida me ise iialgi ei teeks. Aga miks me lubame end nii kohelda? Kas me lubaksime sel moel kohelda inimest, keda me ise armastame, näiteks oma last? Me ei pea leppima millegagi, mis pole meie suhtes armastav ega õiglane. Raske partner tuleb meie uinunud enesearmastust äratama. Tihti alles järgmises suhtes koheldakse meid nii, nagu väärime ega ole isegi unistustes võimalikuks pidanud, sest meie armastus enda vastu on nüüd tugev.

Tõeline tugevus. Vahel ei saa inimene üldse oma jõust ja suurusest teadlikuks, kui pole vajadust seda rakendada. Katsumused karastavad. Halb suhe on täpselt niisugune ränk väljakutse: sa kas leiad oma jõu ja suuruse või puruned. Kannatus ei tule meid väiksemaks tegema ja maatasa tampima (ehkki võib tulla just nõnda käituva partneri vormis), vaid sunnib oma suurust mõistma ja kasutama. Ja vahel on sõnum ka selge: need hammasrattad koos ei pöörle, vaid purustavad teineteist, lahku.