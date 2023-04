MIDA TEHA? ⟩ Põhjus, miks aju öösel tormleb peas ega lase magada

Uinumisraskused viitavad sageli ärevusele. Probleem on aga selles, et kui ärevus sellisel viisil avaldub, ei pruugi paljud inimesed arugi saada, milles asi. «Nad saavad magada ainult siis, kui on piisavalt kurnatud (ja seega võimetud muretsema) või piisavalt lõdvestunud,» ütles psühholoog ja õppejõud John Groeger. «Stress lükkab magamajäämist edasi, sest me oleme liiga erutunud, et lõõgastuda.»

Ärevad mõtted on tugevamad kui uni, sest see on ellujäämise seisukohalt olulisem. Kui meie keha arvab, et oleme ohus (mis väljendubki ärevusena), ei taha ta praktilistel põhjustel magada, isegi kui tegelikku ohtu ei ole. Probleem on selles, et unepuudus soodustab ärevust ja nii võib sattuda nõiaringi. Pärast kehva ööund on raskem keskenduda, kannatus katkeb kergemini ja asjad nõuavad rohkem pingutust. Sellest kõigest tulenev täiendav ärevus võib järgmisel ööl veelgi magamist raskendada ja nii ta läheb.