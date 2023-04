Kõigest nii mitu minutit trenni on vaja päevas teha, et parandada tervist

Mõtled, et tunniajane treening ei mahu tihedasse päevakavva ja arvad, et las ta siis jääda seekord? Aeg see mõtteviis nurka virutada, sest selgub, et vaid 11 minutit mõõduka kuni tugeva intensiivsusega aeroobset aktiivsust päevas vähendab vähi, südame-veresoonkonna haiguste või enneaegse surma riski, selgus uuest suurest uuringust.