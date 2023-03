KASULIK TEADA ⟩ Kas jõusaalis on üldse mõtet käia, kui treeningkava pole?

Müüt: bikiinivorm on looduse kingitus ja mina ei saagi paremasse vormi

Fitbody asutaja Egle Nabi kuuleb tihti inimestelt, kuidas nad on juba aastaid üksinda jõusaalis või rühmatreeningutes käinud, kuid soovitud tulemus jääb tulemata. Nii mõnigi on olnud allaandmise äärel arvates, et tema kehatüüp või geneetika lihtsalt ongi selline ja ihaldatud bikiinivorm on rohkem looduse kingitus. Tegelikult muidugi nii ei ole – oma kehakuju, lihastoonust ja vormi saab igaüks õnneks parandada.

Ilma plaanita treenimine on aga umbes sama mis istuda hommikul autosse ilma konkreetse sihtmärgita ja sõitma hakata. Lihtsalt sõidad ringi ja imestad, kuidas ma Raplasse jõudsin, mitte Pärnusse.

Sama on treeningutega. Kui teed suvaliselt harjutusi, siis kindlasti võib lõbus olla, trennitunne on ka, kuid tulemusi on üsna keeruline hinnata. Näen üsna tihti, kuidas tehakse erinevaid sotsiaalmeedias nähtud harjutusi või treenitakse sõbranna/internetist leitud kava järgi. Või valitakse mingi kardiomasin, ollakse seal pool tundi ja jalutatakse «tunde järgi» reie-eemalduse trenažöörile, kui kõhulihaste treenimise masin just tee peale ette ei jää.

PLAAN + TEGEVUS = TULEMUS

Tegelikult on valem lihtne: kui sul on konkreetne eesmärk, millisesse vormi soovid saada, tuleb treenida plaanipäraselt ehk treeningkava järgi.