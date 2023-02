3 hirmu, mida kõik algajad jõusaalis tunnevad

Sa ei tea täpselt, mida tegema pead

See on täiesti normaalne tunne, sest ilma konkreetse treeningkavata ongi raske jõusaalis treenida. Isegi, kui omast tarkusest mõni harjutus teha, ei anna see tõenäoliselt soovitud tulemust ega ihaldatud vormi. Seega tuleks algajal treenijal kindlasti ühendust võtta treeneriga, kes aitab eesmärgid paika panna ning vastava treeningkava koostada.

Kas sa soovid kaalu langetada või olla rohkem toonuses ja lihasmassi suurendada? Arvesse võetakse sinu ajalisi võimalusi, hetketreenitust, vigastusi ja veel palju muud. Vähemalt korra peaksid sa ka treeningkava koos treeneriga läbi tegema, et õige tehnika ära õppida. Kui vaja, võta mitu trenni, sest õige tehnika on siinkohal võti – et treening oleks tõhus ja väldiksid vigastusi. Sest tegelikult tahad sa parimat tulemust võimalikult kiiresti ning ilma vastavate teadmisteta on seda väga raske või lausa võimatu saavutada.

Sulle tundub, et kõik vaatavad just sind

Tegelikult pole kellelgi aega teisi vaadata, sest enamik on keskendunud oma treeningule. Usu – ka teised algajad tunnevad saalis ebakindlust. Kas keegi vaatab mind? Kas ma teen harjutust valesti? Kas äkki mul on piinlikult kerge raskus?