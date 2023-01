Egle Nabi: põhjused, miks enne kaalulangetamist end mõõta ja pildistada

2. Ära unusta jõutreeningut

Vanusega lihasmassi protsent kehas väheneb ning rasv võtab võimust. Selle vältimiseks tee regulaarselt jõutreeningut. Rekordeid pole vaja tingimata püstitada, sobivad ka lihtsad harjutused kergete hantlitega.

3. Ole kannatlik

Kui 20-aastaselt võis mängleva kergusega kehakaalu langetada, siis vanemas eas pole see nii lihtne. Kaalulangetamine on võimalik, kuid see toimub aeglasemalt.

4. Ära keskendu dieedile

Meie keha muutub kogu elu ja see on normaalne. Kindel on aga see, et head tulemust saab hoida vaid siis, kuid pead kinni tasakaalustatud toitumisest. Mingitele imedieetidele pole mõtet loota! Ära võitle oma kehaga.

5. Lisa oma toidule vähem soola

Sool kutsub esile turseid, mida kogevad kõige sagedamini just üle 40-aastased inimesed. Väldi ka konserve ja valmistoite – sealt leiad kindlasti rohkem soola, kui peaks.

6. Sea eesmärk

Otsusta, miks soovid kaalust alla võtta: ürituseks, peoks või lihtsalt tervena püsimiseks. Sinu eesmärgist sõltub edasine motivatsioon.

7. Mine õigel ajal magama

Kui varem said endale lubada neli tundi ööpäevas und ja püsisid erksana, siis nüüd selline rütm tõenäoliselt ei tööta. Kvaliteetne uni on oluline mitte ainult tervisele, vaid ka kogu järgmise päeva toimimisele: unepuuduse tõttu võid trenni vahele jätta ja väsimuse tõttu topelt süüa.

8. Lõpeta kalorite lugemine

Kui palju kaloreid sisse sööd, on loomulikult oluline, kuid see ei tohiks muutuda kinnisideeks. Veendu, et sinu toitumine oleks tasakaalus – see aitab kõhul täis püsida ja hoiab sind tervena.

9. Muuda oma patutoitu