ETTEVAATUST ⟩ 6 toitu, mida vältida, kui oled hädas ärevusega

Kuigi stress on normaalne ja tervislik reaktsioon elus ette tulevatele väljakutsetele, ei kehti see kroonilise või ülearuse stressi puhul. Pidev äärmuslik hirm või mure viib olukordade vältimise ja ebatervislike harjumusteni. Seda peetakse ärevuseks ja see väärib tähelepanu.