VÕTA AEGA ⟩ Vähemalt nii kaua peaks kestma üks söögikord

Paraku pole need nagu lambilülitid, et näljatunne klõps sisse ja siis välja. Need on pigem nagu helitugevusnuppid, mis muudavad signaali järk-järgult. See tähendab, et täiskõhutunde tekkimine võtab aega. Lähtuda tuleks rusikareeglist, et söögiaeg on vähemalt 20 minutit. Selle aja jooksul on hormoonid ajule teada andnud, et aitab küll. Kui me sööme vähem aega, võime 20 minuti pärast avastada, et kõht on liiga täis. Kui 20 minuti pärast on kõht endiselt tühi, siis söö veel, kirjutab mindbodygreen.