NAISTEJUTUD ⟩ «Kõigepealt murra ta selg pooleks!»

Ühissaade! Stuudios on koos «Naistejutud» & «Oma tuba, oma luba». Ehk tõeline perelõuna parimas seltskonnas. Räägime, mida jõulude ajal teha ja mida mitte teha. «Kõigepealt murra ta selg pooleks! Seejärel raiu tal jalad otsast ära,» soovitab Madis. Sama sulnilt saade ka jätkub. Meie jõuluepisood on kõike muud kui uina-muina igav. Saab nalja, saab särtsu, vürtsi ja ka mõne päris mõistliku soovituse. Stuudios on «Oma toa» lapsed Triin Palmipuu, Madis Kartau ja Kristina Kostap. Võõrustajaks «Naistejuttude» Kristinka, ehk Kristina Herodes.

Mida teha jõulude ajal?

Pühade ajal kipub paljudes aktiveeruma «tööka eestlase needus», nii et tekib kange kiusatus remonti või miskit muut asjalikku tegema asuda. Kodus ju! See on aga number üks asi, mida me kindlasti ei soovita. Oluline on võtta aega selleks, et olla lähedastega koos. Kuid siin on üks oluline detail - pole olemas reeglit, mis paneks paika, kes need lähedased on. Omade ringi saab igaüks ise valida, südame järgi. Nii perekond, head sõbrad kui niisama mõttekaaslased - kõik, kelle seltsis on loomulik ja mõnus, ongi õige valik.

«Minu jaoks ei ole jõulud ostupüha või kingituste värk,» kirjeldab Triin Palmipuu oma jõulupidu. «Vaid see on lähedastega koos olemise aeg. Mina teen süüa, sõbrad tulevad külla, šampanjat voolab ja toitu on mägedega. Et keegi ei tunneks ennast üksikuna või kurvana. Et pole Palmi tehtud pasteeti aasta aega saanud - no jõulude ajal saab!»

Jõuluajal on oluline olla lähedastega - pere võib igaüks endale ise «luua» inimestest, keda me tõesti usaldame ja armastame. Ei pea tingimata olema päritolupere või abikaasa. Foto: Shutterstock